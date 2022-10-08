دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – شارك رجل دين مسيحي في تكريم الفائزين بمسابقة "الواعظ الصغير" التي تنظمها وزارة الأوقاف الإماراتية، وعلق الداعية الإماراتي وسيم يوسف على الأمر قائلا إن هذا دليل آخر على أن الإمارات "دولة التسامح".

ونشرت الأوقاف الإماراتية صورا لتكريم الفائزين بالموسم السادس من المسابقة وظهر رجل دين مسيحي وهو يشارك في تكريم الأطفال الفائزين.

وأعاد يوسف نشر الصور على صفحته الرسمية على موقع تويتر وعلق عليها بالقول: "شي رائع وفخر تشعر به ولن تجده في أي دولة .. حينما تجد أوقاف الإمارات تُكرم الفائزين بجائزة الواعظ الصغير ويعلو على المسرح أحد الإخوة المسيحيين لمنح الجوائز للفائزين .. يا سادة"، حسب قوله.

وتابع الداعية الإماراتي قائلا: "هنا الإمارات لا استعلاء ديني و لا تفاضل ديني ولا عنصرية دينية دولة التسامح الإمارات"، على حد قوله.

وتتمحور مسابقة "الواعظ الصغير" على قراءة الأطفال الإماراتيين لنصوص تحمل مواعظ دينية بطريقة معينة ولا يجب أن يزيد عمر المشارك فيها عن 16 عاما و18 عاما لأصحاب الهمم، وفقا للأوقاف الإماراتية.