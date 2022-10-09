منظمة: مقتل 185 شخصًا منذ بدء الاحتجاجات في إيران

نشر الأحد ، 09 أكتوبر / تشرين الأول 2022

أكاديمية إيرانية من المنفى تتحدث لـCNN عن اختلاف مظاهرات مهسا أميني عن سابقاتها بإيران

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قٌتل 185 شخصًا، بينهم 19 طفلا، في احتجاجات على مستوى البلاد في جميع أنحاء إيران منذ سبتمبر/ أيلول، وفقا لمنظمة "IHR" المعنية بحقوق الإنسان في إيران ومقرها النرويج، السبت.

لا يمكن لشبكة CNN التحقق من حصيلة القتلى بشكل مستقل. في وقت يصعب لمن هم خارج الحكومة تأكيد العدد الدقيق للقتلى. تتباين الأرقام الصادرة عن مجموعات المعارضة، والمنظمات الحقوقية الدولية، والصحفيين المحليين.

وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش إنه حتى 31 سبتمبر/ أيلول حددت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية العدد بـ60 قتيلا.

يأتي ذلك في وقت قال نائب وزير الداخلية الإيراني للأمن وإنفاذ القانون، مير أحمدي، الأحد، المتظاهرين الذين ألقي القبض عليهم في "أعمال شغب" في إيران "لن يتم إطلاق سراحهم"، حسب وكالة أنباء فارس شبه الرسمية.

وأضاف أحمدي إنه سيتم إحالة هؤلاء المعتقلين "سريعًا"، وستكون أحكامهم "حاسمة ورادعة"، وفقا لوكالة فارس.

يوم الأحد، فرقت الشرطة طالبات المدارس الثانوية اللائي تجمعن للاحتجاج في جنوب شرقي طهران، في حين قال شاهد عيان لـCNN إن الفتيات نزلن إلى الشوارع، وهتفن "نساء، حياة، حرية"، و "الموت للديكتاتور".