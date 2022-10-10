بعد خفض أوبك بلس إنتاج النفط.. محمد بن زايد يلتقي بوتين في روسيا

بعد قرار أوبك بلس.. سيناتور أمريكي لـCNN: على بايدن إعادة تقييم العلاقات مع السعودية لهذه الأسباب

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يلتقي رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، خلال زيارة إلى موسكو، الثلاثاء، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

وذكرت الوكالة أن الشيخ محمد بن زايد سيبحث مع بوتين "علاقات الصداقة بين دولة الإمارات وروسيا وعددًا من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك".

تأتي الزيارة بعد أقل من أسبوع على إعلان أوبك بلس، التكتل العالمي للدول المصدرة للنفط، عن خفض كبير في الإنتاج في محاولة لرفع أسعار النفط. والإمارات عضو بارز في التكتل الذي تقوده المملكة العربية السعودية وروسيا.

وافقت أوبك بلس الأسبوع الماضي على خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل نفط يوميًا، ضعف مع توقعه المحللون، في تراجع كبير منذ وباء كورونا، وفي وقت فشلت حملة ضغط كثيفة للولايات المتحدة قبيل صدور القرار لثني حلفائها العرب عنه.

يشار إلى أن روسيا تضخ بالفعل تحت سقف إنتاج أوبك بلس، فيما سيكون الخفض من جانب المنتجين الخليجيين.

تواصلت شبكة CNN مع الحكومة الإماراتية للحصول على تعليق.