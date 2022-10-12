دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الرئيس اللبناني، ميشال عون، بدء عملية إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم "على دفعات" من الأسبوع المقبل.

وقال عون، في تصريحات نقلتها الوكالة الوطنية للإعلام، الأربعاء: "إنه ابتدأ من آخر الأسبوع المقبل سنشهد بدء إعادة السوريين الى بلدهم، على دفعات، الأمر الذي يعتبر قضية مهمة بالنسبة إلينا".

يقدر عدد اللاجئين السوريين في لبنان بأكثر من مليون ونصف لاجىء، حسب تصريحات لمسؤولين لبنانيين. في حين يبلغ العدد المسجل لدى مفوضية اللاجئين في نهاية عام 2020، حوالي 865,531 لاجئًا سوريًا.

كان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، هدد بطرد اللاجئين السوريين من البلاد في يونيو/ حزيران الماضي، إذا يتلق لبنان مساعدة دولية بشأن إعادة السوريين إلى بلادهم.

وقال إن حكومته قد تتخذ موقفًا "ليس مستحبًا لدول الغرب"، مٌشيرًا تحمل بلاده عبء كبير نتجة تواجد "أكثر من 1.7 مليون لاجئ سوري وفلسطيني".

في حين يخشى اللاجئون السوريون العودة إلى بلادهم، خوفا من إجراءات انتقامية من الحكومة السورية.

واتخذت تركيا، التي تستضيف أكثر من 3 ملايين لاجىء سوري، إجراءات مماثلة، وقال الرئيس رجب طيب أردوغان في مايو/ أيار الماضي، إن أنقرة تستعد لترحيل مليون لاجىء سوري إلى "مناطق آمنة" في شمال غرب سوريا.