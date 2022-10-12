دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي على الكلمة التي أدلاها حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، مساء الثلاثاء، حول ملف ترسيم الحدود مع إسرائيل.

ونقلت قناة المنار التابعة لحزب الله على لسان نصرالله قوله: "نحن سننتظر المواقف الرسمية واقول لكم انه في اللحظة التي تذهب فيها الوفود لتوقع في الناقورة بعد ان يحصل هذا التوقيع نستطيع ان نقول هناك تفاهم حصل.. كلنا تابعنا خلال الاشهر والاسابيع الماضية التصريحات المتناقضة في كيان العدو والانقسامات الحادة والاهانات المتبادلة نحن لا نعلم ماذا يجري غدا وبعد غد".

وتابع قائلا: "نحن يجب ان نحتاط لان هناك من يمكن ان يغير رأيه في كل لحظة وكانت مفاوضات صعبة وعسيرة.. من البداية قلنا نقف خلف الدولة في موضوع المطالب اللبنانية ودائما كنت اقول نحن بدنا ناكل عنب واستخراج النفط.. عندما يقول المسؤولون اللبنانيون ويعلن فخامة الرئيس الموقف الرسمي المؤيد للتفاهم، بالنسبة للمقاومة تكون الامور قد انجزت والى ذلك الحين يجب ان نبقى يقظين".

وأضاف: "دعوتي أنه بعد نشر النص النهائي أن تكون مقاربة هذا التفاهم بروح المسؤولية الوطنية المطلوبة ليحكم عليه ايجابا وسلبا وأن ينطلق من روح وطنية وليس من تصفية حسابات.. هناك من يحمّلنا مسؤولية الخطوط ونحن لا علاقة لنا بخطوط، وإذا بتسألني بحرنا وين؟ بقلك: بحرنا يمتد الى غزة ونحن والشعب الفلسطيني مش قاسمين”.

ولفت نصرالله إلى أن "هذه ثروة وطنية لا تملكها طائفة او جهة سياسية معينة او منطقة معينة وهي ملك الشعب اللبناني كله ويجب ان يقارب هذا الموضوع بروح المسؤولية.. أعدكم بالتعاون مع كل أركان الدولة يجب ان نتحمل جميعا مسؤولية تحصين هذا المال الذي سينزل في صندوق لبناني وهو مال تبنى عليه آمال كبيرة".

وكانت صفحة إسرائيل بالعربية التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية قد ذكرت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد "تحدث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي هنأه على الاتفاق التاريخي الذي تم التوصل إليه مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية في ختام عشر سنوات من المحاولات وقال الرئيس الأمريكي لرئيس الوزراء: ’أنت تصنع التاريخ‘".

من جهته علق رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، بنيامين نتنياهو بتغريدة على صفحته الرسمية بتويتر، قائلا: "استسلم لابيد لحزب الله.. لا يمكن أن يكون رئيسا للوزراء".