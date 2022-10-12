بعد قرار أوبك بلس.. سيناتور أمريكي لـCNN: على بايدن إعادة تقييم العلاقات مع السعودية لهذه الأسباب

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال المنسق الرئاسي الأمريكي الخاص لشؤون الطاقة، آموس هوكشتين، لشبكة CNN، إن قرار المملكة العربية السعودية بخفض الإنتاج من خلال مجموعة "أوبك بلس"، لم يكن مبررًا بناءً على أساس اقتصادي.

وقال هوكشتين لمراسلة CNN، بيكي أندرسون: "هناك تباطؤ في النشاط الاقتصادي في جميع أنحاء أوروبا، وأجزاء من آسيا، وحتى في الولايات المتحدة حيث نشهد ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار".

وقال هوكشتين: "فكرة أنه في خضم الحرب، في منتصف هذه الفترة الزمنية، لاتخاذ مثل هذا الإجراء الدراماتيكي من أوبك، المستفيد الوحيد الذي يمكننا رؤيته هو روسيا في الوقت الحالي".

وردًا على سؤال عما إذا كان ينظر إلى قرار أوبك بلس على أنه يجعل موقف المملكة العربية السعودية فعليًا إلى جانب روسيا، أكد هوكشتين أن "المستفيد الوحيد من هذا هو الاقتصاد الروسي الذي يكافح بشدة في ظل عزلته".

وعلى الرغم من ذلك، قال إنه من مصلحة الولايات المتحدة مواصلة علاقتها طويلة الأمد بين الحزبين مع المملكة.

وقال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، إن قرار المملكة "اقتصادي بحت"، حسب تصريحاته لقناة "العربية" يوم الثلاثاء.

كان وزير الدولة للشؤون الخارجية في السعودية، عادل الجبير، قال في مقابلة مع مذيعة CNN بيكي أندرسون، إن قرار "أوبك بلس" بخفض إنتاج النفط الأسبوع الفائت بمقدار مليوني برميل يوميًا، يظهر أن المملكة "تنحاز إلى محاولة ضمان استقرار أسواق النفط والذي يصب لصالح المستهلكين والمنتجين على حد سواء".