أنور قرقاش يوضح لـCNN ما دار في لقاء محمد بن زايد وبوتين في روسيا

(CNN)-- شدد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد، على "أهمية خفض التصعيد" في أوكرانيا خلال اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، حسبما قال مستشار الرئاسة الإماراتي أنور قرقاش لشبكة CNN.

وأضاف قرقاش: "كانت هذه رحلة مخططة مسبقًا بأجندة ثنائية واضحة. كما كانت فرصة جيدة لتقييم التطورات في الحرب في أوكرانيا والتأكيد على أهمية خفض التصعيد".

وقال قرقاش: "الرئيس الروسي منفتح للغاية على حل يأخذ في الاعتبار المخاوف الروسية".

وتابع: "ستفعل الإمارات كل ما في وسعها - بالتنسيق مع أصدقاء آخرين - لتهدئة الصراع في أوكرانيا والمساعدة في دعم الحل السياسي".

وأكد قرقاش أن "هناك مصلحة مشتركة في إنهاء هذه الحرب بسرعة".