الشرطة الإيرانية تحقق في حادثة تحرش أحد عناصرها بامرأة خلال الاحتجاجات

(CNN)-- أعلنت الشرطة في العاصمة الإيرانية طهران أنها تحقق في حادثة تحرش أحد عناصرها بامرأة كانت تقود احتجاجات بشأن حقوق المرأة في ساحة الأرجنتين، حسبما ظهر في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع في قنوات إخبارية باللغة الفارسية خارج إيران.

ووفقا للفيديو، فقد حاصرت مجموعة كبيرة من رجال الأمن امرأة في الشارع وتحرش أحدهم بها قبل السماح لها بالذهاب.

وقالت نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة، أنسيه الخزعلي، لوسائل الإعلام الرسمية الإيرانية ، إن"عدم احترام المرأة أمر غير مقبول"، وأضافت أنها طلبت من مسؤولي الشرطة إرسال تقرير عن سبب الحادث وإذا تم العثور على مخالفات، فيجب التعامل مع الضابط.

ومن جانبها، أعلنت شرطة العاصمة أنها "تحقق في الحادث وأن أي سلوك لا يتبع القواعد واللوائح أمر غير مقبول"، وفقًا لبيان نشرته وكالة أنباء "الطلبة" الإيرانية.