دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- افتتح نائب أمير الكويت ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الثلاثاء، دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة، نيابة عن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وذلك بعد الانتخابات التي جرت في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي.

وعقب افتتاح الدورة الجديدة لمجلس الأمة، اختار الأعضاء النائب أحمد عبدالعزيز السعدون (88 عاما) رئيسا للمجلس بالتزكية. وأعرب السعدون عن أمله في أن تكون المرحلة المقبلة "مرحلة إنجاز بين السلطتين التشريعية والتنفيذية"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، وذلك بعد الخلافات التي شهدها المجلس السابق حتى صدور مرسوم بحله.

وسبق أن شغل السعدون منصب رئيس مجلس الأمة في الفصول التشريعية: السادس عام 1985، والسابع عام 1992، والثامن عام 1996. كما انتُخب عضوا لمجلس الأمة لعشرة فصول متتالية منذ عام 1975، بحسب "كونا". بينما يشير السعدون على موقعه الرسمي إلى أنه انتُخب أيضًا رئيسًا للمجلس في الفصل التشريعي المًبطل عام 2012، وأن عضويته بالمجلس استمرت لـ11 فصلًا متتاليًا حتى عام 2012.

وُلد السعدون في 12 نوفمبر عام 1934. وعمل كوكيل مساعد لشؤون البرق والهاتف في وزارة البريد والبرق والهاتف حتى ترك العمل الحكومي في عام 1974.

Credit: GettyImages

كان من مؤسسي كل من نادي النهضة الرياضي عام 1955 ونادي كاظمة الرياضي عام 1964 وكان أمين سر نادي النهضة الرياضي حتى إغلاق الحكومة للأندية عام 1959، بحسب موقع السعدون الرسمي، كما كان أمين سر نادي كاظمة الرياضي منذ تأسيسه وحتى عام 1968 واستمر في عضوية مجلس إدارة النادي حتى عام 1982.

وترأس السعدون الاتحاد الكويتي لكرة القدم منذ عام 1968 حتى عام 1976، وانتُخب كنائب لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم عن قارة آسيا في سبتمبر 1974 واستمر في منصبه حتى عام 1982.

واُختير السعدون عضوًا في الهيئة الاستشارية العليا التي تم تشكيلها بجدة في المملكة العربية السعودية في نوفمبر 1990 خلال فترة احتلال القوات العراقية للكويت، كما اُختير لعضوية لجنة التنسيق المنبثقة عن الهيئة الاستشارية العليا، وتولى كذلك رئاسة لجنة إعادة البناء المنبثقة عن الهيئة الاستشارية العليا.