نشر السبت ، 22 أكتوبر / تشرين الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، دخول حفل افتتاح موسم الرياض موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، كأكثر حفل تُطلق فيه الألعاب النارية من طائرات بدون طيار.

وقال تركي آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "الحمدلله حصلنا على شهادة جينيس للأرقام القياسية لأكبر عدد من الدرونز، بإطلاق الألعاب النارية في حفل افتتاح موسم الرياض"، حسب قوله.

وكان قد افتُتح موسم الرياض وحمل هذا العام شعار "فوق الخيال"، إذ لفتت الألعاب النارية الضخمة الأنظار فيه.

وتصدر وسم "افتتاح موسم الرياض" الوسوم الأكثر تداولًا في السعودية السبت، وأعرب كثيرون عن إعاجبهم بما قُدم في الافتتاح.