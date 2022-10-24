السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بالعفو عن الناشط السياسي زياد العليمي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن المحامي طارق الخولي، عضو مجلس النواب المصري وعضو لجنة العفو الرئاسي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قرارا جمهوريا بالعفو عن الناشط السياسي وعضو البرلمان السابق زياد العليمي.

وقال الخولي، عبر صفحته على فيسبوك، إن السيسي أصدر القرار الجمهوري ٥١٠ لسنة ٢٠٢٢ بالعفو عن زياد العليمي، وذلك استجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ولجنة العفو الرئاسي".

وأضاف الخولي أن ذلك "يأتي استكمالًا لدعوة الرئيس السيسي بتفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي". كما أكد المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، قرار العفو عن العليمي.

وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أعلنت عن اعتقال زياد العليمي في يونيو/حزيران عام 2019، بتهمة المشاركة في "مخطط عدائي لإسقاط الدولة"، ثم صدر ضده حكم قضائي بالسجن لمدة 5 سنوات في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.