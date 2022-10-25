إيران: الظروف مهيأة لإجراء مفاوضات جديدة مع السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، يوم الاثنين، إن "الظروف مهيأة لإجراء مفاوضات جديدة" بين بلاده و السعودية.

وأضاف كنعاني، خلال مؤتمر صحفي، أنه "بإمكان إيران والسعودية التعاون في الكثير من المجالات في حال نجاح المفاوضات الثنائية"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وتابع أن "الظروف مهيأة لإجراء مفاوضات جديدة بين البلدين وأمام الانتقال إلى مرحلة الحوار السياسي بين طهران والرياض".

يذكر أن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، قال في تصريحات سابقة لقناة "العربية" خلال الشهر الجاري، بشأن الحوار مع إيران إن "الحوار لم يصل لنتائج ملموسة بعد وننظر في جولة محادثات سادسة".

ويتولى العراق الوساطة بين الرياض وطهران واستضاف عددًا من جولات المفاوضات بين البلدين.