دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شكك الكاتب السعودي وأستاذ العلوم السياسية تركي الحمد، عبر حسابه على تويتر، في جدوى مؤتمرات قمة الدول العربية، ورأى أن ما يجمع القادة العرب بخلاف اللغة "لا يكاد يذكر"، على حد تعبير.

وجاءت تغريدات الحمد غداة إعلان تعذر مشاركة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في القمة العربية المقرر أن تستضيفها الجزائر مطلع نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وقال الحمد: "حقيقة، لا أدري ما هو جدوى مؤتمرات القمة العربية، حيث يجتمع القادة، ويتبادلون القبل والابتسامات، وفي القلوب ما فيها، وكل ما يجمعهم، خلاف عروبة اللسان، لا يكاد يذكر، فكل دولة عربية لها مصالحها الخاصة، التي قد تكون متناقضة مع مصالح دولة أخرى".

وأضاف: "وفي النهاية يصدر بيان لا يعني شيئا، حول (اتفاق الآراء)، وعدالة القضية الفلسطينية، والدعوة مثلا لحل دبلوماسي لحرب أوكرانيا، أو دعوة الأطراف المتنازعة في العالم لتحكيم العقل، وكفى الله المؤمنين شر القتال.. ثم ينفض السامر على أمل اللقاء في قمة أخرى"، بحسب تعبيره.

وكان الديوان الملكي السعودي قد أعلن، في بيان، مساء الأحد، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز قد أناب ولي العهد لحضور القمة العربية في الجزائر "إلا الفريق الطبي في العيادات الملكية أوصى بتجنب ولي العهد السفر بالطائرة لمسافات طويلة دون توقف، وذلك لتجنب رضح الأذن الضغطي والتأثير على الأذن الوسطى".

وأضاف البيان: "مما يتعذر معه القيام بزيارة الجزائر الشقيقة أخذا في الاعتبار طول مدة الرحلة في الذهاب والعودة خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة". وتابع البيان بأن الملك سلمان وجه بإنابة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان لرئاسة وفد المملكة في القمة.