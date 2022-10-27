بوتين: يجب على كل شخص احترام محمد بن سلمان وألا يكون "وقحًا" معه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "زعيم شاب حازم يستحق الاحترام"، وذلك في ظل اتهام الولايات المتحدة للسعودية بالانحياز لجانب روسيا إثر قرار "أوبك بلس" بخفض إنتاج النفط.

وقال بوتين: "(ولي العهد) شاب، حازم، ذو شخصية…. هذه حقائق واضحة"، مضيفًا أنه يجب على كل شخص "احترام" الأمير محمد بن سلمان وألا يكون "وقحًا" معه حتى لا يرد بالطريقة نفسها.

وجاءت تصريحات بوتين ردا على سؤال حول علاقات روسيا مع السعودية وولي العهد خلال مشاركة الرئيس الروسي في منتدى "نادي فالداي" في موسكو.

وقال بوتين إن ولي العهد السعودي "يسترشد بالمصالح الوطنية ومصالح موازنة أسواق الطاقة" عندما يتعلق الأمر باتخاذ قرارات بشأن خفض أو زيادة إنتاج النفط، مضيفًا أن مبادئ محمد بن سلمان ومصالحه الوطنية "متوازنة تمامًا".

وواصل بوتين الإشادة بسياسات الأمير محمد بن سلمان الاقتصادية، قائلا إن "القدرة على التنبؤ والاستقرار مهمان لأسواق الطاقة الدولية... وهذا بالضبط" ما يسعى إليه ولي العهد". وأكد بوتين أن موسكو تعمل على تعزيز علاقاتها مع الرياض.