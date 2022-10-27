دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ردّ البيت الأبيض على تصريحات وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، والتي قال فيها إن اللجوء لبيع احتياطيات النفط قد يكون "أمرًا مؤلمًا"، إذ أشار جون كيربي إلى أنه لا يعرف ما إذا كان هذا التصريح يعني أن المملكة تخطط لخفض جديد في إنتاج النفط.

وكان قد قال وزير الطاقة السعودي خلال مشاركته في مباردة "مستقبل الاستثمار" عن الأمريكيين: "لقد بدأوا باستنزاف مخزون الطوارئ الخاص بهم واستخدموا الأمر للتلاعب بأسعار السوق".

وتابع الأمير عبدالعزيز بن سلمان قائلا: "في حين أن الهدف من وجودها (احتياطيات النفط) هو مواجهة أي نقص في الإمداد، فليكن، لكل طرف قراره بهذا الشأن، لكن من واجبي أن أوضح للعالم أن خسارة مخزون الطوارئ من النفط قد يصبح مؤلمًا في الأشهر المقبلة".

وسُئل منسق شؤون الاتصالات الخارجية في البيت الأبيض حول ما إذا كان يلمح وزير الطاقة السعودي بهذا التصريح إلى خفض إضافي في الإنتاج تخطط له السعودية في المستقبل.

وأجاب كيربي بالقول: "أحيلك إليهم جاكي، لست مطلعا على قراراتهم المستقبلية، ما اقترحناه هو ألا يتخذوا قرارا الآن وأن ينتظروا حتى الاجتماع المقبل المجدول مطلع الشهر المقبل، لذا سنرى ما سيفعلونه"، حسب قوله.

وكان أبدى البيت الأبيض، يوم الأربعاء، غضبه من تصريحات وزير الطاقة السعودي، بأن بلاده قررت أن تتعامل بـ"نضج" تجاه توتر العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة، بعد الخلاف حول قرار مجموعة أوبك بلس بخفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميًا، مشيرًا إلى أن العلاقة مع السعودية "ليست قصة رومانسية في مدرسة ثانوية"، على حد قوله.