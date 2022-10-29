السعودية.. القبض على شخص "وثق ونشر فيديو يتضمن إساءة للعملة"

الشرق الأوسط
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علم السعودية
Credit: FAYEZ NURELDINE/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات السعودية، يوم الجمعة، القبض على شخص "وثق ونشر في وسائل التواصل الاجتماعي محتوى يتضمن إساءة وامتهانا للعملة الوطنية (الريال)".

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وبحسب بيان نشره حساب الأمن العام السعودي على تويتر: "قبضت شرطة دوريات الأمن بمحافظة الطائف على مواطن وثق ونشر في مواقع التواصل الاجتماعي محتوى يتضمن إساءة وامتهانا للعملة الوطنية".

وتابع: "جرى إيقاف المواطن واتخاذ الإجرءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة".

وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا الفيديو الذي أثار تفاعلا وطالبوا بالقبض على الشخص الذي ظهر فيه.

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