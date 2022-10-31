دبي الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وسط تجدد الجدل حول فتوى لرجل الدين الكويتي عثمان الخميس عن صور النساء على منصات السوشيال ميديا، علق الأكاديمي والكاتب السعودي تركي الحمد على تغريدة عن الخميس، معتبرًا أن المشكلة في "المتحدثين عن الله".

وعاد الجدل مجددًا الأسبوع الماضي على منصات التواصل الاجتماعي حول فتوى لعثمان الخميس "بعدم جواز نشر النساء لصورهن، ولو غطين شعورهن" على منصات التواصل مثل "إنستغرام" و"تويتر" و"فيسبوك". ولم تكن المرة الأولى التي يظهر فيها الجدل حول هذه الفتوى الموجودة على قناته في يوتيوب منذ عام 2014.

وانتشرت الفتوى مجددًا في وسائل التواصل، الأسبوع الماضي، وسط تفاعل العديد من الأشخاص بين مؤيد ومعارض لرأي الخميس، وذكر حساب صحيفة "المجلس" الإلكترونية الكويتية أن "مغردات يبدأن إزالة صورهن تفاعلًا مع فتوى" الخميس، وهو ما لم يتسن لـCNN بالعربية التحقق من صحته.

وبين الهجوم على رأي عثمان الخميس والدفاع عنه، نشر مؤيدون للخميس صورة له مصحوبة بجملة "مشكلتكم مع الله وليست مع الشيخ عثمان" دفاعًا عن رأيه، وعلق الكاتب السعودي تركي الحمد قائلًا: "المشكلة ليست مع الله إطلاقًا.. المشكلة مع المتحدثين عن الله.. المشكلة مع الموقعين عن رب العالمين".

ونعرض فيما يلي مجموعة من التغريدات المؤيدة والمعارضة للخميس:

###