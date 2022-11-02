دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثارت زلة لسان للرئيس الأمريكي، جو بايدن، حول "حرب العراق" تفاعلا، الأربعاء، على مواقع التواصل الاجتماعي.

وألقى بايدن كلمة في مناسبة تتعلق بحماية الأمن الاجتماعي والرعاية الصحية، وقال في كلمته: "التضخم مشكلة عالمية، أليس كذلك؟".

ثم أضاف الرئيس الأمريكي قائلا: "بسبب الحرب في العراق وتأثيرها على النفط، وما تفعله روسيا.."، حسب قوله.

واستدرك بايدن قائلا: "أعني الحرب في أوكرنيا، أفكر بالعراق لأن ابني مات هناك"، وأعاد عدد من المغردين نشر مقطع الفيديو على موقع تويتر.

نستعرض فيما يلي أبرز التغريدات: