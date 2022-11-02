أمريكا تتوعد إيران لتصديرها أسلحة لروسيا

(CNN)-- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، يوم الثلاثاء، إن بلاده "ستستخدم كل أداة مناسبة لفضح ومواجهة والتصدي لتصدير إيران الأسلحة لروسيا".

وأضاف برايس، في مؤتمر صحفي، أن الولايات المتحدة "استهدفت عن طريق العقوبات الشبكات المسؤولة عن إنتاج الطائرات بدون طيار الإيرانية على مدار أشهر حتى الآن".

وتابع: "نحن نشعر بالقلق من أن روسيا قد تسعى أيضًا إلى الحصول على أسلحة متطورة من إيران، مثل صواريخ أرض-أرض التي من شبه المؤكد أنها ستستخدم لدعم حرب روسيا ضد أوكرانيا".

وأكد أن الولايات المتحدة ستفرض "بقوة" جميع العقوبات على تجارة الأسلحة الروسية والإيرانية "لتجعل من الصعب على إيران بيع هذه الأسلحة إلى روسيا".

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بات رايدر، للصحفيين: "لدينا مخاوف من أن روسيا قد تسعى أيضا للحصول على أسلحة متقدمة من إيران مثل صواريخ أرض - أرض، لاستخدامها في أوكرانيا".

وأضاف رايدر أن إيران زودت روسيا بطائرات بدون طيار، ويتوقع البنتاغون أن تسعى روسيا على الأرجح للحصول على المزيد من تلك الطائرات من إيران.

وتابع أن سعي روسيا للحصول على أسلحة من إيران يعد "مؤشرا" على "التواطؤ المستمر بين البلدين لمهاجمة الأوكرانيين".

كانت شبكة CNN ذكرت، في وقت سابق يوم الثلاثاء، أن إيران تستعد لإرسال ما يقرب من 1000 سلاح إضافي، بما في ذلك صواريخ باليستية قصيرة المدى أرض-أرض والمزيد من الطائرات الهجومية بدون طيار، إلى روسيا.