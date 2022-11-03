دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الخميس، أن حكومته ستجري تعديلات دستورية لـ"حماية" الأسر التركية من المثلية وما وصفه بـ"الانحراف".

وقال أردوغان في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول الرسمية التركية أن أنقرة ستجري تعديلات دستورية لـ"حماية بنية الأسر التركية من الانحراف والشذوذ"، وفقا للأناضول.

وتابع الرئيس التركي قائلا: "سنحمي بنية أُسرنا من كافة أشكال الانحراف والتيارات الهامشية والفساد، لا يمكن أن نقدم أي تنازلات في هذا الخصوص"، حسب تعبيره.

وأضاف أردوغان قائلا: "لقد عبّر المواطنون عن مطالبهم العادلة خلال المسيرات، لا يمكن أن نترك الساحة خالية، وسنستجيب لتلك المطالب".

وكان قد تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر مسيرة شارك فيها عدد من الأشخاص بهدف الدعوة لـ"حماية الأسرة" في تركيا.

وأشارت الأناضول إلى أن هذه المسيرات أُقيمت في ميدان سراج في تركيا.

يذكر أن بعض الدول تواجه انتقادات في الوقت الراهن بسبب قوانينها التي تمنع المثلية الجنسية وتجرم من يمارسها، وسط دعوات من جانب عدد من الدول والمنظمات لإجراء إصلاحات على هذا الصعيد.