الناتو: إيران تدرس إرسال صواريخ باليستية إلى روسيا

(CNN) -- قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، يوم الخميس، إن "إيران تقدم طائرات بدون طيار وتدرس تسليم صواريخ باليستية إلى روسيا، وهذا أمر غير مقبول".

وأضاف ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي في اسطنبول إلى جانب وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو: "نرى إيران تعرض طائرات بدون طيار وتدرس تسليم صواريخ باليستية إلى روسيا، هذا غير مقبول، لا ينبغي لأي دولة أن تقدم دعما لموسكو في هذه الحرب غير القانونية".

وتستعد إيران لإرسال ما يقرب من 1000 سلاح إضافي، بما في ذلك الصواريخ الباليستية قصيرة المدى (أرض-أرض) والمزيد من الطائرات بدون طيار الهجومية إلى روسيا لاستخدامها في حربها ضد أوكرانيا، حسبما قال مسؤولون من دولة غربية تراقب عن كثب برنامج الأسلحة الإيراني لشبكة CNN، يوم الثلاثاء.

وتتم مراقبة الشحنة عن كثب لأنها ستكون المرة الأولى التي ترسل فيها إيران صواريخ موجهة إلى روسيا، مما قد يمنح الكرملين دفعة كبيرة في حرب أوكرانيا.

وقال مسؤولون إن آخر شحنة أسلحة من إيران إلى روسيا تضمنت حوالي 450 طائرة مسيرة، استخدمها الروس بالفعل في أوكرانيا لإحداث خسائر كبيرة، وأعلن مسؤولون أوكرانيون الأسبوع الماضي أنهم أسقطوا أكثر من 300 طائرة إيرانية بدون طيار.