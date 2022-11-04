دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تحوّل جدال في برنامج حواري لبناني إلى اشتباك بالأيدي وتبعته لقطات أظهرت إطلاق نار من أحد الأشخاص قيل إنه خارج مبنى القناة، ما دفع البرنامج لإصدار رد حول الأحداث تاركا الأمر بعهدة الأجهزة الأمنية.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها بشكل واسع على تويتر الجمعة، تحول نقاش إلى اشتباك بالأيدي في برنامج "صار الوقت" الذي يقدمه الإعلامي مارسيل غانم عبر قناة "MTV".

وتداول بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر شخصا (يُعتقد أنه عنصر من عناصر أمن القناة) يحمل سلاحا ويطلق النار في الهواء، في لقطة قيل إنها خارج مبنى القناة، ولم يتسن لـCNN التأكد من دقة هذه المعلومات بشكل مستقل.

وأصدر البرنامج ردا على صفحته الرسمية على موقع تويتر، قال فيه: "ما حصل غير مقبول في الاستديو ولا يليق بجمهور كان يفترض ان يكون مضبوطاً. نعتذر عن ما حصل على الهواء وكل شيء سيوضع بعهدة القوى الامنية".

يذكر أن لبنان يشهد صراعًا سياسيًا بين التيار الوطني الحر وأحزاب لبنانية أخرى، في ظل الفراغ الرئاسي الذي تشهده البلاد بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق، ميشال عون، الأحد الماضي.