السديس يوجه رسالة حول "شهوة الشهرة" ويطالب بسن ضوابط وقوانين "حازمة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجّه خطيب المسجد الحرام في السعودية، عبدالرحمن السديس، رسالة إلى مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي محذرا إياهم من "شهوة الشهرة" ومعتبرا إياها "ابتلاء"، وطالبهم بتوظيفها في "الدعوة للدين" وخدمة الأوطان.

وقال خطيب المسجد الحرام: "بل قل إن شئت شهوة الشهرة وسطوة التصدر والظهور وتلك قاصمة الظهور وإن المؤلم حقا أن نرى بعضهم يسعى إليها سعيا حثيثا حتى أنه لا يرى في الدنيا شيئا غيرها وربما تخلى عن قيمه ومبادئه وأخلاقه وعقيدته من أجل سراب خادع يحسبه الظمآن ماء".

وطالب السديس بسن "الأنظمة الحازمة ووضع الجزاءات الرادعة والحوكمة العادلة ومواثيق الشرف الملزمة لضبط مساراتها وتوجيه دفتها وتحديد موضوعاتها وحوكمة محتواها صونا للقيم وحفظا للأخلاق الفاضلة والشيم وإذكاء للذوق العام والحفاظ على البقية الباقية من المروءة"، في إشارة إلى وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف السديس: "أيها المشاهير يا من ابتليتم بالشهرة يا من لكم مكان ومكانة في نفوس الأتباع من خلال الاستكثار من المتابعين والشهرة الإعلامية والتقنية اتقوا الله في أنفسكم ومتابعيكم وأطروحاتكم واعلموا أن الشهرة ابتلاء ولها ضوابطها ومحاذيرها"، حسب قوله.

وأردف خطيب المسجد الحرام قائلا للمشاهير: "تجافوا بعزائمكم عن المعرات أو الإهمال واسموا بصدقكم وإخلاصكم عن الإثارة".

وتابع السديس قائلا: "استثمروا الشهرة بالدعوة إلى الدين الحق وخدمة الأوطان وتنميتها وأمنها، كونوا مفاتيح للخير مغاليق للشر، سخروا الشهرة في الحفاظ على ثوابت الدين والقيم والذب عن أعراض المسلمين وبيان الحق ونصرة أهله"، على حد تعبيره.

وتداول مغردون سعوديون كلمات السديس بشكل واسع، الجمعة، وأصبح اسمه من الأكثر تداولا في السعودية عل مدار ساعات.