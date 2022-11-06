اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان منسوب له عن احتجاجات إيران

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بيانا تم نسبه للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين (الاتحاد مدرج على قوائم الإرهاب في كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر) تناول الأوضاع بإيران.

ونشر علي القرة داغي، الأمين العام للاتحاد صورة للبيان المنسوب بتغريدة على صفحته الرسمية بـ"تويتر"، قائلا بتعليق: "بيان كاذب.. في الغرف المظلمة وماكينات التزوير وصناعة الأراجيف".

وكان الاتحاد قد نشر بيانا بتاريخ الـ8 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي قال فيه: "الاتحاد يدعو جمهورية إيران إلى التعامل مع المتظاهرين بسلمية ويندد بالعنف والاعتداء على النفس والمال والعرض.. الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يدعو جمهورية إيران الإسلامية إلى التعامل مع المتظاهرين بسلمية دون عنف، أو تخويف".

وتابع الاتحاد: "كما يدعو المتظاهرين إلى الالتزام بالسلمية والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.. ويندد بالعنف والاعتداء على النفس، والمال والعرض، فالحفاظ على هذه الكليات من أعظم مقاصد الشريعة الغراء، والاعتداء عليها من أكبر الكبائر".