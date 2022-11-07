لندن، بريطانيا (CNN) – دعا رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، بوريس جونسون، للإفراج الفوري عن الكاتب والناشط المصري علاء عبدالفتاح، المسجون في القاهرة والذي دخل إضرابا عن شرب الماء الأحد، حسبما قال جونسون لصحيفة الإثنين.

وفي مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" في قمة المناخ "COP27" المنعقدة في مدينة شرم الشيخ المصرية، على بعد بضع مئات كيلومترات عن مكان سجن عبدالفتاح، قال جونسون إنه "مقتنع بقوة" بوجوب الإفراج عن الكاتب المصري-البريطاني وفسح المجال أمام تقديم الخدمات القنصلية له.

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني الأسبق قائلا: "هذه نقطة أشرت إليها عدة مرات مع الحكومة المصرية وأثرتها مؤخرًا شخصيًا مع الرئيس [المصري] السيسي قبل بضعة أسابيع فقط، عندما كنت لا أزال رئيسًا للوزراء وتحدثنا طويلًا حول هذا الموضوع"، حسب قوله.

وأردف جونسون قائلا: "بدا لي الرئيس السيسي منفتحا على الحوار"، وأضاف قائلا إن "علاقة جيدة جدا" تربط بريطانيا بمصر.

وأعلن علاء عبدالفتاح، أحد الرموز البارزة لحراك 2011، بدء إضراب عن شرب الماء، الأحد، في تصعيد جديد بعد 200 يوم من الإضراب عن الطعام في سجنه.

وأكد متحدث باسم الخارجية البريطانية في بيان لـCNN الأحد، أن الحكومة عملت بجد من أجل ضمان الإفراج عن علاء عبدالفتاح.