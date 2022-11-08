مصر.. الأمم المتحدة تطالب بالإفراج الفوري عن علاء عبدالفتاح

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الثلاثاء، بالإفراج عن الكاتب والناشط البريطاني المصري علاء عبد الفتاح، من سجن وادي النطرون، حيث يضرب عن الماء والطعام.

وقال تورك في بيان: "أحث الحكومة المصرية على الإفراج الفوري عن عبد الفتاح من السجن وتزويده بالعلاج الطبي اللازم".

علاء عبد الفتاح، المضرب عن الطعام منذ قرابة سبعة أشهر، توقف عن شرب الماء يوم الأحد، حسبما غردت شقيقته سناء سيف.

وقال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: "عبد الفتاح في خطر كبير. إن إضرابه عن الطعام الجاف يعرض حياته لخطر شديد".

وأضاف أن مكتبه أثار قضية علاء عبد الفتاح مع السلطات المصرية "في مناسبات عديدة".