"النقاب خطر على المجتمع".. ممثل مصري يثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار الممثل المصري، حسين فهمي تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحات أدلى بها حول النقاب.

تصريحات فهمي جاءت خلال مقابلة على قناة القاهرة والناس، حيث قال: "انا قلت النقاب خطر على المجتمع انا مقلتش اني رافض النقاب والي عايز يلبس.. إنما المجتمع.. احنا مرينا بفترات كثيرة جدا في مصر النقاب كان فيها جزء من عمليات إرهابية تمت في البلد لأن محدش مين الي وراها.."

وتابع فهمي قائلا "عشان أنا في تلك الفترة قلت إن النقاب خطر على المجتمع، النهارده إنسان منقب لا نعلم إذا كان راجل أو ست.."

وأضاف: "أنا هذا رأيي.. لما تيجي مثلا في مدرسة فيها أطفال والمدرس سيدة تلبس النقاب إزاي يعني؟ إزاي ده في تعبيرات وجه وفي لغة وعينين وقراءة الشفايف، لما تيجي في المستشفى وفيه مرضى وبعدين الممرضة منقبة أنا مش فاهمها.."