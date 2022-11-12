مصر.. فيديو "أصوات غريبة" تقاطع بايدن وتثير تساؤلات خلال قمة المناخ

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو من كلمة الرئيس الأمريكي، جو بايدن خلال قمة المناخ في شرم الشيخ بمصر ، والتساؤلات عن أصوات قاطعت الرئيس خلال إلقاء كلمته.

ويُسمع في مقطع الفيديو المتداول أصوات صراخ محتجين مؤيدين للمناخ، حيث يظهر في مقاطع فيديو أخرى وقوف عدد من المحتجين، رافعين لافتات خلال الكلمة.

ويذكر أن بايدن أشاد بالموقف الذي أظهرته مصر في الأمم المتحدة فيما يتعلق بالحرب الروسية في أوكرانيا، مؤكدًا أن هذا "موضع تقدير كبير"، وقال في كلمة خلال لقاء جمعه بالرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، إن "مصر بالمناسبة لعبت دورًا أساسيًا كونها الوسيط فيما يتعلق بالوضع في غزة، وكانت شريكًا قويًا في مكافحة الفساد".

وانتهى بايدن بالقول: "أتطلع إلى محادثاتنا، وكما كنت تقول في طريقنا إلى هذه الغرفة، من الصعب أن نصدق أنه قد مرت 100 عام على هذه العلاقة. أتمنى أنه مع نهاية الذكرى هذا العام يمكننا أن نقول إننا أقرب، وأقوى في كل النواحي".