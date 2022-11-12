(CNN)-- قدمت ألمانيا وأيسلندا، يوم الجمعة، طلبا لعقد "جلسة خاصة" في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن وضع حقوق الإنسان في إيران، وفقا لبيان صادر عن كاتارينا ستاش، المندوبة الدائمة لألمانيا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف.

وقالت ستاش، عبر حسابها على تويتر: "هناك أكثر من 40 دولة تدعم هذا الطلب"، وأضافت: "نحن نقف متضامنين مع النساء والرجال الشجعان من أجل الحصول على حقوقهم".

يذكر أن إيران تشهد مظاهرات جراء وفاة الشابة مهسا أميني في سبتمبر / أيلول الماضي أثناء احتجازها لدى "شرطة الأخلاق" الإيرانية، بزعم عدم ارتدائها للحجاب بشكل مناسب.