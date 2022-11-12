بريطانيا تستدعي القائم بالأعمال الإيراني بسبب تهديدات للصحفيين

(CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، يوم الجمعة، استدعاء القائم بالأعمال الإيراني بسبب "تعرض الصحفيين الذين يعيشون في المملكة المتحدة إلى سلسلة من التهديدات الخطيرة".

ووفقا لبيان وزارة الخارجية، قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي إن قرار استدعاء الدبلوماسي الإيراني تم اتخاذه من أجل "توضيح أننا لا نتسامح مع التهديدات للحياة والترهيب من أي نوع تجاه الصحفيين، أو أي فرد يعيش في المملكة المتحدة".

وأضاف أن "النظام الإيراني رد على الاحتجاجات الداخلية الواسعة بقمع حرية التعبير واستهداف وسائل الإعلام العاملة في إيران"، وتابع أنه تم اعتقال واحتجاز أكثر من 40 صحفيا.

وذكر الوزير، عبر تويتر: "استدعت القائم بالأعمال الإيراني اليوم بعد أن تعرض صحفيون يعملون في المملكة المتحدة لتهديدات من إيران".