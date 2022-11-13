(CNN)-- هز انفجار شارع الاستقلال في منطقة تقسيم بوسط إسطنبول في تركيا، مساء الأحد، فيما أكد حاكم المدينة سقوط قتلى وجرحى جراء الحادث.

وغرد حاكم اسطنبول، علي يرليكايا، أن انفجارًا وقع في شارع الاستقلال في ساحة بيوغلو في الساعة 4:20 مساءً بالتوقيت المحلي (8:20 صباحًا بالتوقيت الشرقي).

وقال يرليكايا: "تم إرسال فرق الشرطة والصحة والإطفاء وإدارة الكوارث والطوارئ إلى مكان الحادث" ، مضيفًا أن هناك إصابات (أي وفيات) وإصابات".

وقال "سيتم مشاركة التطورات مع الجمهور".

في غضون ذلك، غردت وكالة أنباء الأناضول باللغة الإنجليزية بأن هناك "إصابات إثر انفجار في شارع الاستقلال في اسطنبول، والسبب غير واضح بعد".

وقال شاهد عيان لشبكة CNN، إنه يبدو أن هناك ضحايا. ولم يتضح بعد مصدر الانفجار.

ولا تعرف CNN حتى الآن ما إذا كان هناك ضحايا.

وعقب الانفجار انتشر عدد كبير من خدمات الطوارئ في مكان الحادث في منطقة للمشاة بالمدينة. وأظهرت لقطات تلفزيونية بعض الناس وهم يهربون من مكان الحادث.

ويتم تطويق المنطقة من قبل أجهزة الأمن.

وتقول شبكة "CNN Turk" إن الانفجار وقع في شارع الاستقلال، على طريق مشاة بطول 1.4 كيلومتر أو أقل من ميل واحد في وسط اسطنبول.