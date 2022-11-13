ماكرون يتصل بولي عهد السعودية.. ماذا بحثا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أجرى الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون اتصالا هاتفيا مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وقالت الوكالة: "جرى خلال الاتصال بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في إطار الشراكة الاستراتيجية بينهما، واستعراض أبرز القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها لتعزيز الأمن والاستقرار، وقد ثمن سمو ولي العهد - حفظه الله - ما أعرب عنه فخامة الرئيس ماكرون من دعم فرنسا للأمن والاستقرار في المنطقة، ورفضها للتهديدات التي تخل باستقرار المنطقة".

وتابعت: "كما تم خلال الاتصال تبادل وجهات النظر حول عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك".

من جهته نشر لودوفيك بويل، السفير الفرنسي في السعودية، صورة لمحمد بن سلمان وإيمانويل ماكرون على صفحته الرسمية بتويتر، قائلا بتعليق: " محادثة هاتفية مثمرة بين رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ورئيس وزراء المملكة العربية السعودية، بشأن تعزيز الشراكة الاستراتيجية الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية".