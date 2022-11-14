دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن محامي الناشط والمدون المصري، علاء عبدالفتاح، تلقي والدته رسالة من ابنها يبلغها فيها بأن حالته الصحية جيدة وأنه عاد لشرب الماء يوم السبت.

وكتب المحامي خالد علي عبر صفحته الموثقة على موقع فيسبوك: " الحمد لله.. طلعوا جواب من علاء وسلموه للدكتورة ليلى سويف، والجواب مؤرخ بـ 12 نوفمبر 2022 وهو كاتب انه كويس وتحت الاشراف الطبي وإنه بدأ اليوم يشرب مياه، يعني من يوم السبت، ومازلنا فى انتظار تنفيذ تصريح النيابة لي بزيارة علاء من عدمه".

وأضاف محامي عبدالفتاح بالقول: "العميد تامر شعبان قابلني بمنطقة الزيارات واطلع على تصريح الزيارة وأخبرني أنه لم يخبره أحد بوجودي أمس لأنه تحرك من السجن بدري، وأخبرني أنه سيعرض الأمر بشأن تمكيني من الزيارة اليوم من عدمه وسيرد علينا، وأنا والدكتورة ليلى سويف فى انتظار ردهم".

وأنهى المحامي منشوره بالقول: "وصلت أمام سجن وادي النطرون منذ دقائق لتنفيذ تصريح النيابة لنا بزيارة علاء، وسلمنا التصريح لضباط الأمن بمنطقة الزيارات"، حسب قوله.