السعودية تدين الهجمات الإيرانية على كردستان العراق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أدانت المملكة العربية السعودية الهجمات الإيرانية شرقي إربيل في إقليم كردستان العراق، الاثنين.

وعبرت وزارة الخارجية السعودية، في بيان لها، عن إدانة المملكة واستنكارها للهجمات الإيرانية التي استهدفت بلدة كويسنجق شرق أربيل.

وأكدت الخارجية السعودية رفضها "التام لجميع الاعتداءات التي تهدد سيادة وأمن واستقرار العراق". كما أعربت عن "خالص تعازي المملكة ومواساتها لحكومة وشعب العراق الشقيق، مع تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين".

في وقت سابق الاثنين، أفادت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية بأن الحرس الثوري الإيراني هاجم قواعد "جماعات إرهابية" بواسطة الصواريخ والطائرات المسيّرة.

وأعلن مسؤولون في كردستان العراق، الاثنين، مقتل شخصين وإصابة 10 آخرين على الأقل.

وتصاعدت وتيرة القصف الإيراني منذ وفاة الشابة الكردية - الإيرانية مهسا أميني في سبتمبر/ أيلول الماضي.