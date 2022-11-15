لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قالت سناء سيف، شقيقة الناشط البريطاني من أصل مصري، علاء عبد الفتاح، إنها تلقت رسالة تؤكد أن شقيقها أنهى إضرابه عن الطعام.

ورد في رسالة يُزعم أنها من علاء عبد الفتاح، نُشرت على حساب سناء سيف على تويتر: "أنا فكيت الإضراب".

كتبت سناء سيف، في حسابها على تويتر مع صورة للرسالة: "لقد تلقينا هذه الرسالة للتو. كسر علاء إضرابه عن الطعام. لا أعرف ما الذي يحدث في الداخل، ولكن من المقرر زيارة عائلتنا يوم الخميس وهو يطلب إحضار كعكة للاحتفال بعيد ميلاده".

وقالت سناء سيف، الاثنين، إن مسؤولي السجون المصرية بعثوا برسالة إلى والدتها تفيد بأن عبد الفتاح على قيد الحياة وبدأ يشرب الماء مرة أخرى يوم السبت.

عقدت سيف مؤتمرًا صحفيًا الأسبوع الماضي قالت خلاله إن الأسرة لا تعرف ما إذا كان عبد الفتاح على قيد الحياة. ورفضت السلطات المصرية مرارًا دعوات لإطلاق سراحه.

كان علاء عبد الفتاح أحد النشطاء البارزين في انتفاضة 2011 التي أطاحت بحكومة الديكتاتور حسني مبارك.

في وقت سابق من هذا الشهر، صعّد علاء إضرابه عن الطعام الذي دام أكثر من 200 يوم، وتوقف عن شرب المياه، وهو تطور تزامن مع اجتماع قادة العالم في مصر لحضور فعاليات قمة المناخ (كوب 27).