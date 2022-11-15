دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – دار حديث جانبي بين الرئيس الصيني، شي جين بينغ، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، على هامش مشاركتهما في قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها مدينة بالي في إندونيسيا، ما أثار ردود فعل واسعة الثلاثاء.

ونشرت قناة الإخبارية الرسمية السعودية مقطع فيديو يُظهر "حديثا جانبيا" بين الرئيس الصيني والأمير محمد بن سلمان خلال مشاركتهما في القمة.

وتفاعل عدد من المغردين مع المقطع وتم تداوله بشكل واسع في السعودية، ووصف البعض اللقاء بأنه بين اثنتين من أهم الدول الاقتصادية في العالم.

ويأتي هذا الحديث بعد أقل من شهر على إعلان وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، عن زيارة مرتقبة للرئيس الصيني إلى المملكة.

يذكر أن العلاقات بين الرياض وبكين شهدت تقدما كبيرا على مدار الأشهر القليلة الماضية وقد أكدت المملكة في مناسبات عدة على أنها تُعطي "أولوية" لهذه العلاقة.

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