دبي، الإمارات العربيةد المتحدة (CNN) – تفاعل مغردون مع لقطة مصافحة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال مشاركتهما في قمة مجموعة العشرين، الثلاثاء.

ونشرت قناة الإخبارية السعودية الرسمية مقطع فيديو للمصافحة وعلقت عليه بالقول: "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتجه إلى مقعد ولي العهد لمصافحته".

وتداولت القناة أيضا مقطع فيديو على تويتر يُظهر "حديثا جانبيا" بين ولي العهد السعودي والرئيس الصيني شي جين بينغ.

وشاركت القناة نفسها أيضا لحظة مصافحة الأمير محمد بن سلمان لرئيسة وزراء إيطاليا الجديدة جورجيا ميلوني بحضور الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وزوجته.

وأظهرت لقطات أخرى لحظة حديث ولي العهد السعودي مع الرئيس التركي خلال مشاركتهما في القمة التي تستضيفها إندونيسيا.

ويرأس الأمير محمد بن سلمان وفد المملكة إلى القمة نيابة عن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، ويضم الوفد عددا من الشخصيات السعودية الرفيعة مثل وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان.

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