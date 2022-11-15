السعودية.. القبض على قاض في محكمة بالمدينة المنورة أثناء تسلمه رشوة

(CNN)-- أعلنت السلطات السعودية، يوم الاثنين، القبض على "قاض مرتش" في محكمة الاستئناف في المدينة المنورة أثناء استلامه أموالا تم الاتفاق عليها مع أحد الأشخاص مقابل إصدار حكما بدعوى مقامة لدى محكمة.

وقال مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة): "تم القبض بالجرم المشهود على القاضي في محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة، إبراهيم بن عبدالعزيز الجهني، أثناء استلامه مبلغ 500 ألف ريال من أصل مبلغ 4 ملايين ريال، تم الاتفاق عليها مع أحد المواطنين مقابل السعي في إصدار حكم مكتسب القطعية بدعوى مقامة لدى المحكمة العامة بإحدى المناطق، وجاري استكمال الإجراءات النظامية بحق المذكور وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات"، بحسب قناة "الإخبارية".

وأكدت الهيئة أنها "مستمرة في رصد وضبط كل من يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأنها ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون".