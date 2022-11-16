دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--قال مسؤول إسرائيلي، الأربعاء، إن الهجوم الانتحاري بطائرة دون طيار على سفينة محملة بزيت الغاز قبالة سواحل سلطنة عمان، كان "استفزازًا إيرانيًا في الخليج مرتبطًا بكأس العالم في قطر 2022.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه نظرا لحساسية الوضع: "إنه ليس هجومًا على إسرائيل، إنه نفس الشيء الذي يفعلونه (الإيرانيون)، عادة في الخليج، في محاولة لزعزعة الاستقرار والتأثير بشكل أساسي على أحداث كأس العالم".

وأوضح المسؤول أن الطائرة بدون طيار المستخدمة في الهجوم، كانت من طراز "شاهد 136"، هو نفس طراز الطائرات المستخدمة في أوكرانيا.

وأشار المسؤول إلى أن السفينة التي تعرضت للقصف هي ناقلة ترفع العلم الليبيري، وتملكها شركة سنغافورية، ولها انتماء إسرائيلي، بسبب الملكية الجزئية للشركة السنغافورية.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس العالم في قطر 2022، الأحد المقبل.

وكان المتحدث باسم الأسطول الأمريكي الخامس، تيموثي هوكينز، قال في وقت سابق، إن الأسطول "على علم بحادث" وقع في خليج عُمان ليلة الثلاثاء. وأضاف في تصريحات لـ CNN: "نحن على اتصال بالسفينة، ولا توجد إصابات أو تلوث.. وجميع أطراف الطاقم سالمون"، لافتا إلى بعض الأضرار الطفيفة التي لحقت ببدن السفينة، ولكن لا يوجد تسريب للحمولة أو دخول الماء إليه، موضحا أن الهجوم لم يعطل السفينة ولم يقطع رحلتها.

ويأتي ذلك بعد أن قالت شركة إيسترن باسيفيك للملاحة في بيان، إن إحدى سفنها التجارية التي تحمل شحنة من زيت الغاز، وتدعى "باسيفيك زركون" أصيبت بقذيفة على بعد 150 ميلاً (نحو 240 كيلومترا) قبالة سواحل عمان، يوم الثلاثاء.