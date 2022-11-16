تفاعل على أسلوب جلسة محمد بن زايد ومحمد بن سلمان على هامش قمة العشرين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا من لقاء ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان والرئيس الإماراتي، محمد بن زايد، الثلاثاء، على هامش قمة العشرين.

وأبرز نشطاء الأسلوب الذي بدت عليه الجلسة و"البعد عن الرسميات".

وكانت وكالة الأنباء السعودية الرسمية قد ذكرت أنه جرى خلال اللقاء "تبادل الأحاديث الودية، واستعراض العلاقات الأخوية وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

وأضافت الوكالة أن اللقاء حضره الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، ووزير الدولة السعودي عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني مساعد بن محمد العيبان، وسكرتير ولي العهد الدكتور بندر بن عبيد الرشيد، والوفد الرسمي لرئيس دولة الإمارات.