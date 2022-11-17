حصريا لـCNN: صور تُظهر آثار الهجوم على ناقلة النفط في خليج عُمان

(CNN)-- حصلت شبكة CNN على صور حصرية تُظهر الأضرار الناتجة عن الهجوم الذي شُن بطائرة بدون طيار على ناقلة النفط باسيفيك زيركون قبالة سواحل عمان، مساء يوم الثلاثاء.

وتُظهر الصورتان، اللتان قدمهما مسؤول دفاعي غربي، فجوة في ما يبدو أنه جسم الناقلة، التي ترفع العلم الليبيري والمملوكة لسنغافورة والمُرتبطة بإسرائيل، بالإضافة إلى ما يبدو أنه حطام طائرة بدون طيار.

ولا يمكن لـ CNN التحقق بشكل مستقل من صحة الصور.

ووجه مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون، يوم الأربعاء، أصابع الاتهام إلى إيران، وقالوا إن الهجوم تم شنه بواسطة طائرة بدون طيار من طراز شاهد 136 على غرار الطائرات الانتحارية الإيرانية الصنع التي تستخدمها روسيا في أوكرانيا.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، يوم الأربعاء، إن طائرة بدون طيار إيرانية الصنع من طراز "شاهد" شنت، في وقت سابق من الأربعاء، هجوما على ناقلة نفط قبالة سواحل عمان.

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان، أنه على الرغم من وقوع أضرار بالسفينة جراء الهجوم إلا أنه لم يسفر عن وقوع إصابات، وتابعت أن تحليل حطام المسيرة كشف أنها من طراز "شاهد".

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان قال في وقت سابق من يوم الأربعاء، إن إيران كانت "على الأرجح" وراء الهجوم، وأضاف أن الولايات المتحدة تدين الهجوم بـ"أشد العبارات".

وذكر سوليفان، في بيان، أن السفينة كانت تمر في المياه الدولية قبالة سواحل عمان، و"عند مراجعة المعلومات المتاحة، نحن على ثقة من أن إيران من المحتمل أن تكون قد نفذت هذا الهجوم باستخدام طائرة بدون طيار، وهي أداة مميتة تستخدمها بشكل متزايد بشكل مباشر وعبر وكلاءها في جميع أنحاء الشرق الأوسط وروسيا تستخدمها في أوكرانيا".

يأتي ذلك بعد أن قالت شركة إيسترن باسيفيك للملاحة في بيان إن إحدى سفنها التجارية التي تحمل شحنة من زيت الغاز وتدعى باسيفيك زيركون أصيبت بقذيفة على بعد 150 ميلاً (نحو 240 كيلومترا) قبالة سواحل عمان، يوم الثلاثاء.