مقتل 21 شخصا على الأقل إثر اندلاع حريق في مخيم للاجئين بغزة

(CNN)-- قالت السلطات في قطاع غزة إن 21 شخصا، على الأقل، بينهم عائلات كاملة لديها أطفال، لقوا مصرعهم جراء اندلع حريق في مخيم للاجئين في شمال غزة، يوم الخميس.

وقالت وزارة الداخلية في غزة، التي تديرها حركة "حماس" المسيطرة على القطاع، إن الحريق اندلع في مبنى سكني في مخيم جباليا للاجئين، وذكر بيان وزارة الداخلية، أن تحقيق أولي خلص إلى وجود كمية كبيرة من البنزين داخل المبنى، مما ساهم في تأجيج الحريق.

وذكر المتحدث باسم الوزارة إياد البزم أن جميع من كانوا في المبنى قتلوا.

ودعا الأمين العام للجنة التنفيذية لمنظمة "التحرير" الفلسطينية حسين الشيخ إسرائيل إلى فتح معبر إيريز للسماح بنقل الجرحى إلى مستشفيات خارج غزة.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إنه "سيكون من الصواب لإسرائيل أن تفعل ذلك من أجل إنقاذ الأرواح البشرية".

وتسيطر إسرائيل على معبر إيريز، وهو أحد نقاط التفتيش القليلة التي تسمح بالتنقل بين إسرائيل وغزة.

وقالت وزارة الداخلية في غزة إن قوات الشرطة والدفاع المدني والطب الشرعي ما زالت تحقق في الحادث.

والعديد من العائلات في غزة تخزن البنزين والديزل لتشغيل المولدات الكهربائية، لأن الكهرباء في القطاع لا تزيد عن ثماني ساعات في اليوم.

وعبرت حركة "حماس" التي تدير قطاع غزة عن بالغ أسفها لسقوط قتلى ودعت الشعب الفلسطيني للمشاركة في تشييع جنازات الضحايا يوم الجمعة.

وأعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يوم حداد على الضحايا.