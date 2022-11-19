دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للإعلامي عبدالباري عطوان وتعليقه على طلب الإدارة الأمريكية منح ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان حصانة في القضية التي رفعتها الباحثة التركية، خديجة جنكيز التي كانت خطيبة الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي عند مقتله العام 2018.

وقال عطوان في مقطع الفيديو المتداول والذي نشره على صفحته بموقع يوتيوب: "على قمة العشرين، لاحظتم شيء معي؟ أمريكا خدعت العالم كله أنه أن نحن بدنا نعاقب محمد بن سلمان وهذا انتهك الديمقراطية وحقوق الانسان.. اليوم طلع قرار من الإدارة الأمريكية بأن الأمير محمد بن سلمان محمي بالحصانة من أي محاكمات.."

وتابع قائلا: "بعني كل المحاكمات الي بدها تحاكمه بمقتل خاشقجي أو مسؤوليته عن مقتل خاشقجي والي عملها الجبري على قصة أنه تعذيب وقتل وأشياء هذه كلها أصبحت الآن في الزبالة.. هذه أمريكا، أمريكا معندهاش قيم معندهاش أخلاق وتستخدمنا نحن العرب لتضبعنا احنا بس أما لما تأتي الأمور لأي شعوب ثانية لا تقدر أمريكا.."

وأضاف: "أنا توقفت لما يجي أمير سعودي ويتجاهل جو بايدن في قمة العشرين كليا ويلتقي الرئيس الصيني ويدعوه للسعودية وسيذهب للسعودية في منتصف ديسمبر وسيأتي قادة مجلس التعاون الخليجي ويستقبلوه وسيرقص العرضة ورقصة السيف في الرياض وبايدن يسمع ويشوف شو بصير.."