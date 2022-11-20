دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر علي خامنئي، المرشد الأعلى بإيران سلسلة تغريدات تناول فيها أسلوب السلطة القضائية في التعامل مع من وصفهم بـ"مثيري الشغب" استنادا إلى "أسلوب" النبي محمد على حد تعبيره.

وقال خامنئي في تغريدات على صفحته باللغة العربية: "أسلوب السلطة القضائية في التعاطي مع مثيري الشغب هو أسلوب رسول الله (ص): 1- مَن خُدعَ ولم يرتكب جريمة ينبغي تنبيهه ووعظه، وأن تحثّوه على التفكير. يجب إيقاظ مَن يتماشى مع العدو ورغباته دون التفات منه".

وتابع المرشد الأعلى بإيران: "2- أما مَن يرتكب الجريمة أو القتل أو التخريب أو التهديد، فتجب معاقبته. ينبغي أن يعاقبوا بمقدار ذنبهم. القاتل على نحو، ومرتكب التخريب على نحو آخر، وذاك الذي حثّهم على فعل هذه الأشياء عبر الإعلام كذلك... كل منهم يجب أن يعاقب وفق فِعلته".

وختم خامنئي تغريداته بالقول: "الشعب الإيراني هو شعب الإمام الحسين (ع)".

وصعّدت الحكومة الإيرانية من حملاتها القاتلة ضد المتظاهرين وسط احتجاجات مستمرة في البلاد، حيث تتوالى مشاهد الجنازات مع دخول الاحتجاجات شهرها الثالث إذ يدفن الإيرانيون موتاهم كل يوم منذ أكثر من 60 يومًا، وأكثر من 300 شخص فقدوا أرواحهم في هذه المعركة من أجل التغيير، في حين يكافح النظام الإيراني لاحتواء الانتفاضة الشعبية.