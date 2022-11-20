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نشر الأحد ، 20 نوفمبر / تشرين الثاني 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع ذكرى ميلاد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي الموافق بتاريخ 19 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وفيما يلي نستعرض لكم نبذة سريعة عنه وفقا للموقع الرسمي للرئاسة المصرية:

اسمه الكامل هو عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي ولد بتاريخ 18/11/1954 في منطقة الجمالية بمحافظة القاهرة، ولديه 3 أبناء وبنت هم مصطفى ومحمود وحسن وآية.

تخرَّج من الكلية الحربية عام 1977، وحصل على ماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان عام 1987، وماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان البريطانية عام 1992.

كما حصل على زمالة كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية العليا عام 2003، وزمالة كلية الحرب العليا الأمريكية عام 2006.

وتولى المناصب التالية في حياته المهنية: قائد كتيبة مشاة ميكانيكي.. ملحق دفاع بالمملكة العربية السعودية.. رئيس فرع المعلومات والأمن بالأمانة العامة لوزارة الدفاع.. رئيس أركان لواء مشاة ميكانيكي.. قائد لواء مشاة ميكانيكي.. رئيس أركان الفرقة الثانية مشاة ميكانيكي.. قائد فرقة مشاة ميكانيكي.. رئيس أركان المنطقة الشمالية العسكرية.. قائد المنطقة الشمالية العسكرية.. نائب مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.. مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.. القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.. رئيس جمهورية مصر، ورئيس الاتحاد الأفريقي من سنة 2019 إلى سنة 2020.