تعهد اتحاد كرة القدم في بلاده بـ"التعامل معه".. لاعب يُظهر تضامنه مع المحتجين الإيرانيين بعد إحراز هدف ببطولة دولية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--اعتقلت السلطات الإيرانية، ممثلتين إيرانيتين شهيرتين، بعد أن أظهرتا دعمهما للحركة الاحتجاجية التي تجتاح البلاد، منذ سبتمبر/أيلول الماضي، ببث فيديوهات لهما وهما تخلعان الحجاب، بحسب وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية.

ونشرت الممثلة الإيرانية هنغاميه غازياني مقطع فيديو عبر حسابها على إنستجرام، السبت الماضي، ظهرت فيه دون حجاب، وهي تربط شعرها على شكل ضفيرة ذيل حصان.

وعلقت غازياني على المنشور بقولها: "قد يكون هذا آخر منشور لي، ومن هذه اللحظة فصاعدا، إذا حدث لي أي شيء، فاعلموا أنني سأظل دائمًا مع شعب إيران حتى آخر نفس لي".

وبعد يوم واحد من نشر الفيديو، اعتقلت قوات الأمن غازياني بناء على أمر اعتقال صادر من المحكمة، بحسب وكالة "تسنيم".

وإثر ذلك، تم إحضار غازياني إلى مكتب المدعي العام، حيث وجهت إليها تهمة العمل ضد الأمن الإيراني، والمشاركة في أنشطة دعائية موجهة ضد النظام الإيراني، بحسب ما أعلنت وكالة أنباء فارس الإيرانية التابعة للدولة.

وفي واقعة أخرى، ألقت قوات الأمن الإيرانية، القبض على الممثلة الإيرانية، كاتيون رياحي، الأحد الماضي، بحسب ما أفادت وكالة "تسنيم".

ونشرت رياحي على حسابها على إنستغرام، مقطع فيديو لها دون حجاب في 18 سبتمبر الماضي، بعد يومين من وفاة مهسا أميني، وهو ما أدى إلى اندلاع موجة الاحتجاجات على مستوى البلاد.

واشتهرت رياحي بأدوارها في مسلسلات تلفزيونية مثل "النبي يوسف"، و"الليلة العاشرة"، وكلاهما تم إنتاجه وبثه على التلفزيون الحكومي الإيراني، بالإضافة إلى أفلام مثل "العشاء الأخير".

وكانت الأمم المتحدة قالت في بداية نوفمبر الجاري، إن حوالي 14 ألف شخص اعتقلوا في إيران منذ اندلاع الاحتجاجات في 26 سبتمبر الماضي.

