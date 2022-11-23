القدس (CNN)-- هز انفجاران مدينة القدس، الأربعاء، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة أكثر من 10 أخرين في هجوم يشتبه بـ"أنه إرهابي"، حسب ما أعلن المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم الشرطة، إن الانفجار الأول وقع في محطة للحافلات بالقرب من مدخل القدس، الساعة 7:05 صباحا بالتوقيت المحلي، مما أسفر عن إصابة 11 شخصا على الأقل بما فيهم شخص توفي في وقت لاحق.

وتابع المتحدث، أن الانفجار الثاني وقع بعد ذلك بحوالي نصف ساعة، في الساعة 7:30 صباحا بالتوقيت المحلي بالقرب من تقاطع "راموت" بالمدينة، وتم إجلاء 3 أشخاص أصيبوا بشكل طفيف، من مكان الحادث.

وأكدت التحقيقات الأولية أن أجهزة التفجير وضعت في موقعي الانفجارين، وأن عملية البحث عن المشتبه بهم جارية، بحسب ما أضاف المتحدث باسم الشرطة.

وفي موقع الانفجار الأول، أظهرت الصور حطاما متناثرا على الأرض، وحافلة متوقفة مثقوبة في زجاجها الأمامي، كما تعرض السور المعدني المحيط بمحطة الحافلات للتلف الشديد وتم إغلاق المنطقة.

وقال موظفان يعملان مع الصليب الأحمر الإسرائيلي، إنهما عندما وصلا إلى محطة الحافلات، وجدا شخصين مصابين بإصابات بالغة، ملقيان على الأرض.

وأضاف الموظفان: "إنهما كانا في محطة الحافلات على مدخل المدينة عندما سمعا دوي انفجار قوي، ثم توجها فورا إلى موقع الانفجار بأعداد كبيرة ومزودين بسيارات إسعاف ووحدات العناية المركزة المتنقلة، وأدوية".

وأوضحا أن الشخصين الذين تعرضا لإصابة بالغة كانا أحدهما يبلغ من العمر 16 عاما وممددا في محطة الحافلات والأخر كان يبلغ من العمر 45 عاما ويرقد على الرصيف.