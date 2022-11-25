أمطار جدة.. خبير طقس: ما نزل بـ6 ساعات يساوي أمطار الرياض بموسم كامل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أوضح عبدالله المسند، أستاذ المناخ السابق بجامعة القصيم كميات الأمطار التي هطلت على جدة خلال 6 ساعات وقارنها بكميات الأمطار التي تستقبلها الرياض خلال موسم كامل.

جاء ذلك في تغريدة للمسند على صفحته الرسمية بتويتر حيث قال: "الكميات الغزيرة والهاطلة على جدة صباح اليوم (الخميس)، خاصةً جنوبها بلغت 169ملم‼️ من الساعة 8 ص حتى 2 ظهراً وفقاً للأرصاد، وهذا يعني أن ما تستقبله الرياض من أمطار في موسم كامل هطل في جدة في غضون 6 ساعات فقط‼️، وهذه كمية تغص فيها كثير من المدن العالمية.."

وكان المرصد الوطني للأرصاد قد ذكر أن أعلى كمية أمطار سجلتها جدة بلغت 179 ملم، متجاوزة كمية الأمطار المسجلة عام 2009.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية بهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مسبوقة برياح نشطة على: مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الحدود الشمالية، حائل والقصيم، وسحب رعدية ممطرة على جازان، عسير، الباحة والمنطقة الشرقية.