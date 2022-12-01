نشر الخميس ، 01 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على تعليقات سائدة حول سر اهتمامه ببناء الطرق والكباري بدلا من الاهتمام بملفات أخرى ترتبط بالظروف المعيشية للمصريين.

وقال السيسي، في تصريحات على هامش افتتاحه المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة في دلتا مصر، الخميس: "أسمع كتير، يقولك إيه، أنتم بتعملوا شبكة طرق ليه، إيه الكباري دي؟، طب أعطونا لناكل".

واعتبر السيسي أنه "لو لم أفعل ذلك فأنا أظلم هذا الجيل والجيل القادم والله... لو لم نقم بالخطة الاستراتيجية الموضوعة قبل ما أنا ما أجي (أتولى الحكم) وقبل اللى قبل مني.. لو ماتعملش يبقى احنا بنضيع البلد ونضيع الناس".

وأضاف الرئيس المصري: "احنا في خير ونعمة... مفتكرش حد هيقدر يعمل أكتر من اللي احنا بنعمله".

وقال إن حكومته تبني المدن الجديدة بهدف احتواء الزيادة السكانية التي ألقى باللوم عليها، وأنه "محدش هيقدر يحل حاجة لو استمرت".

وقال الرئيس المصري إن لدى حكومته خطط اقتصادية تسعى إلى توطين الصناعة وجذب الاستثمارات المباشرة وتقليل فاتورة الاستيراد.

وذكر السيسي أن بلاده تجاوزت التداعيات الاقتصادية للأزمات العالمية في السنوات الأخيرة، فيما رأى في استضافة مصر مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة حول المناخ (كوب 27) "شهادة عالمية" على أنها الرقم الصحيح في المعادلة العالمية، حسب وصفه.