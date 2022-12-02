الكويت تطالب العراق بسحب 3 قطع بحرية "تجاوزت المياه الإقليمية"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت الكويت، يوم الخميس، إنها سلمت العراق مذكرة بشأن قيام 3 قطع بحرية عراقية بـ"تجاوز المياه الإقليمية"، وطالبت بـ"سحب هذه القطع فورا".

وذكرت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أن "سفير الكويت لدى العراق طارق الفرج، اجتمع، مساء الخميس، مع مدير الدائرة العربية بوزارة الخارجية العراقية السفير أسامة الرفاعي، حيث سلمه مذكرة بشأن قيام 3 قطع بحرية عراقية بتجاوز المياه الإقليمية لدولة الكويت، ومطالبتها بسحب هذه القطع فورا خارج المياه الإقليمية".

وأكدت الوزارة، في البيان، على "استعداد دولة الكويت للتعاون مع العراق وفق ما نصت عليه اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله المبرمة بين البلدين والمودعة لدى الأمم المتحدة".

وشددت وزارة الخارجية الكويتية "على ضرورة احترام سيادة كلا البلدين ورفض دولة الكويت القاطع لأي انتهاك يمس سيادتها واحتفاظها بحقها في الرد وفق القنوات القانونية".

ووفقا للبيان دعت الوزارة "الأشقاء في العراق إلى التعاون في كل ما من شأنه دعم أواصر الأخوة وبما يعزز أمن البلدين الشقيقين واستقرار المنطقة".